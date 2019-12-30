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Кремль обсудил с Ираном ситуацию на Ближнем Востоке

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Конфликт на востоке разгорелся на фоне протестов в Багдаде и убийства иранского генерал Касема Сулеймани.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генерального штаба  ВС Ирана Мохаммадом Багери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Миноборону РФ. 

Отмечается, что беседа состоялась вечером 5 января. В ходе нее стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряжённости и разрешению кризисных ситуаций в регионе.

Ситуация накалилась в регионах обострились после протестов в Багдаде и убийства иранского генерал Касема Сулеймани в местном аэропорту. В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. После этого Тегеран. 

После этого Ирак принял решение о выводе американских войск с территории страны. В Иране заявили, что готовят для США ответный удар

Видео: YouTube / AP Archive, CGTN, IsraeliPM

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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