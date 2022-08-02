  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:01
87
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу: ВС РФ сбили 34 самолета ВСУ, перехватили 39 ракет "Точка-У" в ходе СВО за июль

0 0

Глава Минобороны подчеркнул, что российские военные продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о достижении российских военных в рамках спецоперации на Украине за июль. Об этом он заявил на селекторном совещании.

Шойгу отметил, что Вооруженные силы России продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах. По его словам, за июль российские военные сбили 34 украинских самолета, перехватили 39 ракет "Точка-У" и 226 снарядов РСЗО, в том числе иностранного производства.

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, сергей шойгу, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии