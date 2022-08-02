Шойгу: Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"

К участию в нем приглашены представители 74 дружественных стран.

Минобороны России проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, борьба с неонацизмом в условиях современной обстановки приобретает особую актуальность. В связи с этим Минобороны приняло решение провести первый антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители 74 дружественных стран.

Шойгу отметил, что в работе будут задействованы органы власти, общественные организации, религиозные объединения, истории, а также деятели культуры и медийное сообщество.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь".

Видео: Минобороны России