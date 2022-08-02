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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь"

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Расчеты комплекса уничтожают беспилотники Bayraktar TB2 и ракеты "Точка-У".

Минобороны показало видео боевой работы расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение комплексов на боевую позицию и нанесение огневых ударов по военным объектам противника. ЗРПК "Панцирь" уничтожают беспилотники Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении украинских войск. Также расчеты комплекса направлены на уничтожение ракет "Точка-У".

Ранее в Минобороны сообщили о старте ракеты легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрпк, минобороны россии, панцирь, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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