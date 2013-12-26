МО РФ сообщило о старте ракеты легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк

Ракета-носитель была взята на сопровождение силами ВКС России.

Российское министерство по обороне сообщило о старте ракеты легкого класса "Союз-2.1в" с испытательного космодрома Плесецк. Ракета-носитель отправилась на околоземную орбиту около 23:25 вечера 1 августа по московскому времени. Она отправила на околоземную орбиту специальный аппарат, разработанный военным ведомством. Вся миссия проведена в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления проконтролировали запуск и предстартовые приготовления объектов.

Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны РФ пресс-служба Минобороны России

Ракета-носитель была взята на сопровождение силами Космических войск ВКС России от космического центра имени Г. С. Титова.

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Фото и видео: Минобороны России