Шнуров выступит с концертом на "Зенит-Арене"

Сергей Шнуров и группа "Ленинград" выступят на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом музыкант сообщил сегодня, 31 марта в своем Instagram. Известно, что концерт планируется на 19 октября, так что петербуржцам придется набраться терпения на 7 месяцев.
Музыканты заявили, что в октябре намеренны собрать рекордные 60 тысяч зрителей.
Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!
Сергей Шнуров
Фото: Instagram - shnurovs