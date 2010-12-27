Шнуров выступит с концертом на "Зенит-Арене"

В Петербурге осенью 2018 года состоится масштабный концерт группы "Ленинград".

Сергей Шнуров и группа "Ленинград" выступят на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом музыкант сообщил сегодня, 31 марта в своем Instagram. Известно, что концерт планируется на 19 октября, так что петербуржцам придется набраться терпения на 7 месяцев.

Музыканты заявили, что в октябре намеренны собрать рекордные 60 тысяч зрителей.

Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура! Сергей Шнуров

Фото: Instagram - shnurovs