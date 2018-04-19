Видео: Бузова выпросила похвалу от Киркорова и аплодисменты от зрителей

Ольга Бузова открыто флиртовала с Филиппом Киркоровым. Однако, он был вовсе не против этого.

В сети появилось видео, где Ольга Бузова флиртует с Филиппом Киркоровым на гала-концерте МУЗ-ТВ. На мероприятии Ольга исполнила новую песню специально для Филиппа Киркорова. Правда, король поп музыки не растерялся и закинул артистку себе на плечо.

Бузова подчеркнула, что свой хит "Она не боится" исполнила без фонограммы, а после выпросила у зрителей аплодисменты. Во время исполнения песни певица эротичными движениями "подплыла" к Киркорову и сказала: "Спасибо тебе. За твою любовь и твою поддержку. Когда меня поддерживают короли, а не какая-то мишура, мне ничего не страшно."

Вчера все встало на свои места. Я на руках у короля Российской Эстрады в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина исполнила песню #онанебоится. Причём, он сам меня поднял, да, @fkirkorov ? А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушёл я хочу сказать - туда вам и дорога #выходтам. Я смотрела, пела и аплодировала всем исполнителям. Я считаю, что приходить и сидеть с недовольными минами вообще не стоит! Лучше сидеть дома. А я живу и дышу полной грудью! И делаю то, что хочу. Спасибо всем, кто искренне радовался со мной моей номинацией. Написала Ольга Бузова в своем Instagram

Видео: YouTube - starhitvideo

Фото: buzova86