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Новости Новости шоу-бизнеса России
Вчера, 14:21
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Shdaria
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Бузова ужаснула фанатов своим опухшим лицом в видеоролике

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Подписчики Бузовой подозревают, что она увлеклась алкоголем.

В интернете появилось видео, на котором запечатлена Ольга Бузова. Фанаты телеведущей и певицы пришли в ужас от увиденного. В настоящее время пользователи сети активно обсуждат что могло произойти с лицом Бузовой.

В Сети опуликовали анонс скандально известного телепроекта "Дом-2". В ролике показан отрывок разговора участника реалити-шоу Романа Гриценко, который не теряет надежду и продолжает ухаживать за Ольгой Бузовой, и самой ведущей. Любители телепередачи и подписчики заметили, что Бузова, мягко говоря, плохо выглядит. Неравнодушные предположили, что Ольга увлеклась алкоголем в отпуске или так называемыми уколами красоты. 

Фото, видео: Instagram - dom2_reality, скриншот

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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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