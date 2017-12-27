Бузова ужаснула фанатов своим опухшим лицом в видеоролике

Подписчики Бузовой подозревают, что она увлеклась алкоголем.

В интернете появилось видео, на котором запечатлена Ольга Бузова. Фанаты телеведущей и певицы пришли в ужас от увиденного. В настоящее время пользователи сети активно обсуждат что могло произойти с лицом Бузовой.

В Сети опуликовали анонс скандально известного телепроекта "Дом-2". В ролике показан отрывок разговора участника реалити-шоу Романа Гриценко, который не теряет надежду и продолжает ухаживать за Ольгой Бузовой, и самой ведущей. Любители телепередачи и подписчики заметили, что Бузова, мягко говоря, плохо выглядит. Неравнодушные предположили, что Ольга увлеклась алкоголем в отпуске или так называемыми уколами красоты.

Фото, видео: Instagram - dom2_reality, скриншот