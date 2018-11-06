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Сергей Шнуров в стихах поблагодарил чиновницу Ольгу Глацких

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В Instagram Сергея Шнурова появились стихи по мотивам скандального заявления уральской чиновницы.

В минувшие выходные в России разгорелся очередной скандал с одной из чиновниц. 

Ольга Глацких на встрече с молодежью открыто заявила, что Государство ничего не должно молодежи. По ее словам, детям должны только родители, потому что Государство не просило их рожать. Позднее Ольга Глацких, зарабатывающая 1,5 миллиона в год, извинилась за свои слова, сообщив, что она лишь хотела мотивировать молодое поколение.

Сергей Шнуров, известный своими колкими стихами на острые и злободневные темы и в этот раз не остался в стороне. На его страничке в Instagram появились новые стихи по мотивам высказывания Ольги Глацких.

То пот течёт или блестит слеза ли? 
Миг откровения не будет долгим. 
Ну наконец-то всё, как есть сказали, 
За прямоту спасибо вещей Ольге. 
Нам государство не должно и точка. 
Мы биомасса, человеческая слизь. 
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, 
Мы ни к чему вообще-то родились. 
Но в этом виноваты наши предки. 
Так неожиданно. А как? Сюрприз же. 
Мой комментарий точный, а не едкий- 
Без нас бы государству было п---е.

Ранее Piter.TV рассказывал историю о Саратовской чиновнице, которая заявила, что можно спокойно прожить на 3500 рублей в месяц. Депутат Областной Думы сидит "на министерской диете" на 3500 метров и худеет.

Видео: MDK

Фото: Сергей Шнуров

Теги: государство не должно , ольга глацких , сергей шнуров , скандал , шнур , шнур стихи
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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