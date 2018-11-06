Сергей Шнуров в стихах поблагодарил чиновницу Ольгу Глацких

В минувшие выходные в России разгорелся очередной скандал с одной из чиновниц.
Ольга Глацких на встрече с молодежью открыто заявила, что Государство ничего не должно молодежи. По ее словам, детям должны только родители, потому что Государство не просило их рожать. Позднее Ольга Глацких, зарабатывающая 1,5 миллиона в год, извинилась за свои слова, сообщив, что она лишь хотела мотивировать молодое поколение.
Сергей Шнуров, известный своими колкими стихами на острые и злободневные темы и в этот раз не остался в стороне. На его страничке в Instagram появились новые стихи по мотивам высказывания Ольги Глацких.
То пот течёт или блестит слеза ли?
Миг откровения не будет долгим.
Ну наконец-то всё, как есть сказали,
За прямоту спасибо вещей Ольге.
Нам государство не должно и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему вообще-то родились.
Но в этом виноваты наши предки.
Так неожиданно. А как? Сюрприз же.
Мой комментарий точный, а не едкий-
Без нас бы государству было п---е.
Ранее Piter.TV рассказывал историю о Саратовской чиновнице, которая заявила, что можно спокойно прожить на 3500 рублей в месяц. Депутат Областной Думы сидит "на министерской диете" на 3500 метров и худеет.
Видео: MDK
Фото: Сергей Шнуров