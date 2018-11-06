Сергей Шнуров в стихах поблагодарил чиновницу Ольгу Глацких

В Instagram Сергея Шнурова появились стихи по мотивам скандального заявления уральской чиновницы.

В минувшие выходные в России разгорелся очередной скандал с одной из чиновниц.

Ольга Глацких на встрече с молодежью открыто заявила, что Государство ничего не должно молодежи. По ее словам, детям должны только родители, потому что Государство не просило их рожать. Позднее Ольга Глацких, зарабатывающая 1,5 миллиона в год, извинилась за свои слова, сообщив, что она лишь хотела мотивировать молодое поколение.

Сергей Шнуров, известный своими колкими стихами на острые и злободневные темы и в этот раз не остался в стороне. На его страничке в Instagram появились новые стихи по мотивам высказывания Ольги Глацких.

То пот течёт или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то всё, как есть сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

Но в этом виноваты наши предки.

Так неожиданно. А как? Сюрприз же.

Мой комментарий точный, а не едкий-

Без нас бы государству было п---е.

Ранее Piter.TV рассказывал историю о Саратовской чиновнице, которая заявила, что можно спокойно прожить на 3500 рублей в месяц. Депутат Областной Думы сидит "на министерской диете" на 3500 метров и худеет.

Видео: MDK

Фото: Сергей Шнуров