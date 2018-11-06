Ольгу Глацких отстранили от должности после скандального заявления

Появилась информация, что Свердловскую чиновницу отстранили от занимаемой должности на время проведения служебной проверки.

В минувшие выходные разгорелся скандал с одной из Свердловских чиновниц. Ольга Глацких на встрече с молодежью заявила, что Государство ничего им не должно. Сейчас сообщается, что чиновницу отстранили от должности.

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодежью региона заявила, что Государство ничего им не должно, а должны только родители. По ее словам, Государство не просило их рожать. Позднее Ольга Глацких, зарабатывающая 1,5 миллиона в год, извинилась за свои слова, сообщив, что она лишь хотела мотивировать молодое поколение. По всей видимости, ей это не помогло.

Сейчас появилась информация, что Ольгу Глацких отстранили от занимаемой должности на время проведения служебной проверки. Ее слова кардинальным образом идут вразрез с заявлениями Президента России Владимира Путина, который постоянно говорит о стимуляции к повышению рождаемости в России.

Ранее Piter.TV публиковал стихи Сергея Шнурова, в которых он поблагодарил Ольгу Глацких за прямоту, назвав ее "вещей Ольгой".

Видео: MDK