Шлиссельбургские школьники познакомились с традиционным осенним корейским праздником Чхусок

Урок регионоведения прошел в рамках проекта культурно-просветительского выездного лектория "Школа Дружбы", который уже пятый год реализует Дом дружбы Ленинградской области.

Представители общественной организации "Объединение женщин кореянок Санкт-Петербурга и Ленинградской области" познакомили учеников шлиссельбургской средней школы №1 с традиционным осенним корейским праздником Чхусок.

Урок регионоведения прошел в рамках проекта культурно-просветительского выездного лектория "Школа Дружбы", который уже пятый год реализует Дом дружбы Ленинградской области.

О традициях и обычаях этого праздника рассказал преподаватель языковой школы И Кю Хо, которая работает при Доме дружбы вот уже несколько лет подряд. Дети педагогов этой школы исполнили для сверстников традиционные песни и танцы праздника Чхусок. Школьники попробовали национальные корейские рисовые пирожки "сонпён" (лунный пирожок).

В школе развернули интерактивную выставку кукол "140+1 кукла" в национальных костюмах народов Ленинградской области и выставку литературы по национальной тематике, которая издается комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям и Домом дружбы Ленинградской области. Часть книг передали в школьную библиотеку.

Свои знания о разных народах школьники закрепили, написав Малый этнографический диктант, который Дом дружбы организует в преддверии всероссийского Большого этнографического диктанта, намеченного на 1 ноября.

Старшеклассникам на открытом уроке правового просвещения рассказали о разновидностях экстремизма и его возможных последствиях.

Основная цель культурно-просветительского лектория "Школа Дружбы" — формирование культуры межнационального общения, воспитание чувства патриотизма у школьников и молодежи.

Источник: пресс-служба ЛО