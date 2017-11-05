Школу на 825 мест построят в Приморском районе Петербурга к 2025 году

Холдинг "РСТИ" возведет школу на 825 учеников в Приморском районе к августу 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 18 августа.
Подготовка строительной площадки уже началась. Здание от 2 до 4 этажей появится недалеко от проектов "РСТИ" – ЖК New Time и "Тайм Сквер". Общая площадь учебного заведения составит 19,9 тыс. "квадратов".
В школе предусмотрены два бассейна и спортивных зала, библиотека, драматический кружок, студия хореографии. Кроме того, спроектированы стадион, спортивные и игровые площадки.
Ранее на Piter.TV: в Шушарах на Образцовой улице сдали школу на 550 мест.
Фото: Piter.TV
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