Школьников и студентов снова приглашают принять участие в оформлении города к праздникам

Подать заявку на конкурс можно до 15 декабря.

Школьников и студентов приглашают принять участие в украшении города к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре города.

Конкурс "Освобожденный Ленинград" станет уже вторым из серии "Праздничный Петербург". Учащиеся в возрасте от 7 до 23 лет могут посостязаться в трех номинациях — "Декоративно-прикладное искусство", "Живопись" и "Рисунок".

Заявки на участие принимаются до 15 декабря это года.

Ранее в Смольном рассказали об украшении Петербурга к Новому году и Рождеству

Фото: Piter.TV