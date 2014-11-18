Школьники и студенты представили идеи для стартапов

Дачный робот, мебель, созданная из отходов при помощи грибов, сервис по поиску наставников и платформы для соискателей в сфере IT-разработок – это лишь часть заявленных проектов для участия в демо-дне молодежных акселераторов Сбера.

13 команд, 9 из которых составили петербургские школьники и студенты, представили свои уникальные технологические разработки в сфере IT, медицины, дизайна и экологии. Причем, у большинства конкурсантов, уже готовы или опытные образцы – например робо-газонокосильщик или автоматический компостер, или же онлайн платформы для поиска инвесторов, партнеров и даже отдельный сервис по формированию технического задания для графических дизайнеров.

Петр Ворожцов, студент Санкт-Петербургского государственного университета, автор проекта:

Я абсолютно не технарь и когда я размышлял о воплощении, я не думал о технических ограничениях, а просто о том, что будет здорово, если появится такая волшебная коробочка, которая сама за себя все сделает. И после этого, я начал искать технические возможности для реализации.

Участников оценивало профессиональное жюри, в которое вошли специалисты из разных областей, представители научного и бизнес-сообщества. А в течение года российские школьники и студенты под руководством опытных методологов и предпринимателей молодёжных акселераторов Сбера создавали свои проекты на основе искусственного интеллекта.

Марина Андреева, директор управления маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка СберБанка:

Для меня большая неожиданность с какой глубокой степенью проработки ребята приходят на такие мероприятия, какие у них интересные идеи, особенно, учитывая, что они совсем молодые были и школьники, и студенты, но при этом были проекты и научные, и технологичные.

Подавляющее большинство проектов отвечали концепциям осознанного потребления и устойчивого развития. Одной из лучших была признана идея студентки Университета ИТМО Дарьи Токаревой, которая предложила перерабатывать с помощью грибов отходы целлюлозосодержащих материалов и превращать их в мебель, упаковку и даже строительные товары.

Дарья Токарева, студентка Университета ИТМО, автор проекта:

В какой-то момент именно год назад я нашла статью о том, что ферменты мицелия могут разложить бычки и поняла, что этот может быть хорошей идеей для решения экологических проблем. У компаний настолько большой запрос сейчас с точки зрения маркетинговой истории в экологии, и с точки зрения того, что они также платят налоги на лишний мусор. Что они также бывают специально к нам приходят и говорят – у нас есть отходы. Может вы их переработаете?

Лучшие стартапы отправятся в Москву бороться за победу на федеральном этапе где все участники смогут лично познакомиться с руководителями крупнейших корпораций, инвесторами и разработчиками.