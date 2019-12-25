  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иномарка сбила третьеклассника во дворе дома на Изборской улице
Сегодня, 10:12
153
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Иномарка сбила третьеклассника во дворе дома на Изборской улице

0 0

Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 27 июля в Шушарах произошла авария, в результате которой пострадал 10-летний мальчик, ученик 3 класса. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в 16:40 школьник попал под колеса автомобиля Volkswagen Golf. Наезд на ребенка произошел во дворе дома №3/1 на Изборской улице. Мальчик перебегал дорогу прямо перед автомобилем.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. За рулем иномарки находился 23-летний безработный. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что два брата из Азербайджана до полусмерти избили подростка в Рощино.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, шушары
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии