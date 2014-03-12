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Школьник из Мурино привез две золотые медали с азиатского научного форума
Сегодня, 13:03
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Школьник из Мурино привез две золотые медали с азиатского научного форума

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Мероприятие было посвящено исключительно научному творчеству молодых амбициозных ученых со всего мира.

В пятницу, 4 марта, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что школьник из Мурино Алексей Неустроев привез в регион две золотые медали из Дубай. 

Алексей Неустреов принял участие в мероприятие MILSET Expo – Sciences Asia, азиатском научном форуме, который посвящен научному творчеству молодых ученых со всего мира.

Официальный партнер и член организации MILSET пригласил мальчика в качестве разработчика виртуальной платформы событий, которую ранее школьник представил на площадке регионального центра Малой академии наук Республики Саха. Большое количество людей могут посещать выставку и общаться с инноваторами в режиме реального времени. 

Фото: Администрация Ленобласти

Теги: milset expo sciences asia, международная награда, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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