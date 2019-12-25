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Школьница серьезно отравилась нейролептиками на Товарищеском
Сегодня, 12:27
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himif

Школьница серьезно отравилась нейролептиками на Товарищеском

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Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром в пятницу, 18 декабря, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы №19. Как стало известно Piter.TV, к медикам поступила 17-летняя школьница с острым отравлением.

Одиннадцатиклассницу в тяжелом состоянии госпитализировали из квартиры на Товарищеском проспекте вечером предыдущего дня. Как выяснилось, девочка выпила шесть десятков таблеток нейролептика. Отмечается, что школьница состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Семья девочки полная и характеризуется как благополучная.

Ранее мы писали, что пожилой мужчина попытался утащить 7-летнего ребенка в Гатчине.

Фото: pixabay

Теги: отравление, подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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