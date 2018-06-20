На ТНТ стартует "Школа экстрасенсов"

В роли наставников выступят победитель 17-го сезона "Битвы" мистик Свами Даши и победитель 18-го сезона аланский провидец Константин Гецати.

Телеканал ТНТ открывает первую телевизионную "Школу экстрасенсов". Об этом сообщает пресс -служба канала. Проект начнется 7 апреля и будет выходить по воскресеньям в 20.30.

В "Школе …" люди, которые чувствуют в себе экстрасенсорные способности, будут развивать их, чтобы почувствовать себя настоящим ясновидящим. В роли наставников выступят победитель 17-го сезона "Битвы" мистик Свами Даши и победитель 18-го сезона аланский провидец Константин Гецати. Они согласились прийти на шоу при одном условии: у всех учеников должна быть предрасположенность к сверхспособностям. Обучить этому с нуля просто невозможно. Ведущим проекта станет скептик Сергей Сафронов.

"Я очень рад, что "Школа экстрасенсов" выходит в эфир. Многие люди, как и я, задавались вопросом: можно ли развить в себе экстрасенсорные способности? Можно ли им обучить? Мне захотелось проверить, понаблюдать за этим процессом. И естественно, в "Школу экстрасенсов" меня привело любопытство и здоровый скептицизм. Ученики все разные, также как и наставники. Я знаю Константина Гецати и Свами Даши по "Битве экстрасенсов". Это победители, которые круто себя проявили. Теперь же мне интересно посмотреть за ними, как за учителями. Смогут ли они поделиться своими знаниями и опытом? Скажу честно, работы у них будет очень много…" Сергей Сафронов, ведущий.

У каждого наставника - свои методы обучения и свой подход к эзотерике. Каждую неделю кто-то из учеников будет покидать школу. Кто станет лучшим учеником? Покажет время!

Фото: пресс-служба ТНТ