Неизвестный педофил "развел" школьницу из Приморского района на отправку фотографий в голом виде

В Приморском районе 15-летняя девушка отправляла "ню"-фотографии педофилу.

Полиция Приморского районе пытается установить личность педофила, которй “развёл” несовершеннолетнюю девочку на отправку ему фотографий в обнаженном виде. Общение школьницы со взрослым человеком началось в социальной сети. После непродолжительной переписки с неизвестным, 15-летняя петербурженка переслала мужчине свои фото в стиле “ню”. В конечном счете, о ситуации узнала мать пострадавшей. Женщина обратилась в правоохранительные органы за помощью в поимке преступника.

В отделение полиции обратилась 52-летняя местная жительница. Она рассказала о педофиле, который по Интернету заигрывал с ее несовершеннолетней дочерью. Развратник попросил у жертвы прислать голые фотографии. Девушка без раздумий согласилась. Матери пострадавшей от действий злоумышленника известен только ник гражданина, который вел неприличную переписку с девятиклассницей.

В настоящее время в ситуации разбираются представители закона. Извращенец разыскивается.

