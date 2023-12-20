Шишкина возглавит список "Зелёных" на выборах в Госдуму

Первая пятёрка партии на выборах в сентябре будет утверждена на съезде 5 июля. В неё войдут также четыре сопредседателя "Зелёных" — Александра Кудзагова, Руслан Хвостов, Андрей Нагибин и Сергей Шахматов.

Российская экологическая партия "Зелёные" определилась с лидером своего списка на предстоящих выборах в Госдуму девятого созыва. Им станет действующий депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. Ожидается, что первая пятёрка списка будет утверждена на съезде партии 5 июля. Помимо Шишкиной, в неё войдут четыре сопредседателя "Зелёных" — Александра Кудзагова, Руслан Хвостов, Андрей Нагибин и Сергей Шахматов, пишет ТАСС.

Партия представлена в 73 регионах России и имеет более 100 депутатов в местных и региональных органах власти. На выборах в Госдуму в 2021 году "Зелёные" получили поддержку более 500 тысяч избирателей и в 2026 году допущены к участию без сбора подписей. Голосование пройдёт с 18 по 20 сентября.

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