Шимпанзе используют насекомых для лечения ран

Ученые в общей сложности наблюдали за поведением 22 шимпанзе.

Ученые заметили, что шимпанзе в Национальном парке Лоанго в Габоне к открытым ранам прикладывают насекомых. Предполагается, что делают они это в качестве первой помощи. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

Так, ученые снимали на камеру, как самка ухаживает за раненой ногой своего сына. Они увидели, что самка положила на открытую рану сына крылатое насекомое. Она достала его изо рта. Зате ученые решили понаблюдать за поведением 22 других шимпанзе. В 19 случаях шимпанзе ловили маленькое крылатое насекомое и давили его губами, затем втирали его в открытые раны губами или пальцами, после чего удаляли насекомое.

Исследователи отмечают, что в насекомых можно найти вещества, которые могут помочь с заживлением ран. Предполагается, что насекомые могут быть просто источником комфорта. По мнению специалистов, это поведение у шимпанзе может помочь понять происхождение и эволюцию самолечения.

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