Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай

СМИ: в трагеди и погибли шесть человек.

Российский вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в Республике Алтай. Очевидцы рассказали, что воздушный борт задел собой линию электропередач. На текущий момент в экстренном региональном ведомстве рассказали о шести погибших. Трагедия зафиксирована во время захода борта на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района.

Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек - шестеро из них погибли на месте, еще семеро пострадали. историник экстренной службы

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Фото и видео: Telegram / 112, Mash