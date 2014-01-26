Шэрон Стоун выложила себе в Instagram видео с выступлением Александры Трусовой

Актриса выложила видео в своих Instagram-stories.

Звезда Голливуда, актриса Шэрон Стоун репостнула видео себе в Instagram-stories с прокатом спортсменки Александры Трусовой из аккаунта FIGURE SKATING (@the.figureskatingworld).

На видео воспитанница Евгения Плющенко совершает кантилевер под композицию Ruelle - Game of Survival. Шэрон Стоун была восхищена прокатом Трусовой и поделилась своими впечатлениями с подписчиками. Увидев stories голливудской актрисы, продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская отметила, что оказаться у мировой звезды в Instagram - это уровень.

Ранее мы писали, что скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин.

Фото: ВКонтакте / Александра Трусова / Alexandra Trusova