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Шэрон Стоун выложила себе в Instagram видео с выступлением Александры Трусовой
Сегодня, 12:20
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kraratau27

Шэрон Стоун выложила себе в Instagram видео с выступлением Александры Трусовой

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Актриса выложила видео в своих Instagram-stories.

Звезда Голливуда, актриса Шэрон Стоун репостнула видео себе в Instagram-stories с прокатом спортсменки Александры Трусовой из аккаунта FIGURE SKATING (@the.figureskatingworld).

На видео воспитанница Евгения Плющенко совершает кантилевер под композицию  Ruelle - Game of Survival. Шэрон Стоун была восхищена прокатом Трусовой и поделилась своими впечатлениями с подписчиками. Увидев stories голливудской актрисы, продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская отметила, что оказаться у мировой звезды в Instagram - это уровень. 

Ранее мы писали, что скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин.

Фото: ВКонтакте / Александра Трусова / Alexandra Trusova 

Теги: instagram, фигурное катание, шэрон стоун
Категории: Лента новостей, Культура, Новости России, Спорт, Новости СПб,

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