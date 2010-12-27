Петербургский шеф-сушист искромсал ножом коллегу по рабочему месту

На Богатырском сотрудники кафе с японской кухней подрались: один - в полиции, другой - в больнице.

Правоохранительные органы задержали шефа-сушиста, который ножом и ранил коллегу. Конфликт на рабочем месте закончился для одного из участников задержанием, а для второго - госпитализацией. По сообщениям очевидцев, нападавший нанес множественные удары холодным оружием по своему оппоненту. Инцидент произошел вечером 20 марта.

В настоящее время жертва необоснованной агрессии шефа из заведения “Вкусные суши” находится в медицинской клинике МЧС. Пациент получил серьезные повреждения, поспорив с сотрудником фирмы. Сам же пострадавший является курьером. У подрабатывающего мигранта из Узбекистана врачи выявили колото-резаное ранение брюшной полости. Мужчину доставили в отделение после конфликта на Богатырском проспекте, 49 корпус 2. Виновником тяжелого состояния 35-летнего курьера считают 25-летнего иностранца из Киргизии.

Делом занимаются правоохранительные органы. Руководству кафе придется в срочном порядке искать замену двум сотрудникам.

