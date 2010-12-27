Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербургский шеф-сушист искромсал ножом коллегу по рабочему месту
Сегодня, 10:17
0
lesjasap
243

Петербургский шеф-сушист искромсал ножом коллегу по рабочему месту

0
 
 

На Богатырском сотрудники кафе с японской кухней подрались: один - в полиции, другой - в больнице.

Правоохранительные органы задержали шефа-сушиста, который ножом и ранил  коллегу. Конфликт на рабочем месте закончился для одного из участников задержанием, а для второго - госпитализацией. По сообщениям очевидцев, нападавший нанес множественные удары холодным оружием по своему оппоненту. Инцидент произошел вечером 20 марта. 

В настоящее время жертва необоснованной агрессии шефа из заведения “Вкусные суши” находится в медицинской клинике МЧС. Пациент получил серьезные повреждения, поспорив с сотрудником фирмы. Сам же пострадавший является курьером. У подрабатывающего мигранта из Узбекистана врачи выявили колото-резаное ранение брюшной полости. Мужчину доставили в отделение после конфликта на Богатырском проспекте, 49 корпус 2. Виновником тяжелого состояния 35-летнего курьера считают 25-летнего иностранца из Киргизии.

Делом занимаются правоохранительные органы. Руководству кафе придется в срочном порядке искать замену двум сотрудникам.
 

Теги: кафе , повар , порезал , происшествия спнож , сушист , холодное оружие , шеф
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5