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Пассажирский автобус, следовавший из Петербурга в Таллин, задержали на границе из-за наркотиков
Вчера, 21:40
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TretyakovaS
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Пассажирский автобус, следовавший из Петербурга в Таллин, задержали на границе из-за наркотиков

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В пятницу 13 октября на российско-эстонской границе специалисты тщательно досматривали пассажирский автобус сообщением Петербург – Таллин. Усиленный досмотр был проведен из-за информации о транспортировке наркотиков. Об этом пишет "Фонтанка".

В пятницу 13 октября на российско-эстонской границе тщательно проверяли пассажирский автобус сообщением Петербург - Таллин. Усиленный досмотр был проведен из-за информации о транспортировке наркотиков. Об этом пишет "Фонтанка".

Автобус перевозчика Ecolines выехал в 10 утра и прибыл через три часа на границу в Ивангород. Водителю были переданы указания остановиться для таможенного досмотра. В салон пассажирского автобуса зашли полицейские.

Пассажиры сообщили, что четко слышали словосочетание "наркотические вещества".

Досмотр занял 6 часов. В восьмом часу вечера автобус отпустили, он пересек границу.
 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшесвия
Категории: Новости СПб

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