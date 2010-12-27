Пассажирский автобус, следовавший из Петербурга в Таллин, задержали на границе из-за наркотиков

В пятницу 13 октября на российско-эстонской границе специалисты тщательно досматривали пассажирский автобус сообщением Петербург – Таллин. Усиленный досмотр был проведен из-за информации о транспортировке наркотиков. Об этом пишет "Фонтанка".

В пятницу 13 октября на российско-эстонской границе тщательно проверяли пассажирский автобус сообщением Петербург - Таллин. Усиленный досмотр был проведен из-за информации о транспортировке наркотиков. Об этом пишет "Фонтанка".



Автобус перевозчика Ecolines выехал в 10 утра и прибыл через три часа на границу в Ивангород. Водителю были переданы указания остановиться для таможенного досмотра. В салон пассажирского автобуса зашли полицейские.



Пассажиры сообщили, что четко слышали словосочетание "наркотические вещества".



Досмотр занял 6 часов. В восьмом часу вечера автобус отпустили, он пересек границу.

