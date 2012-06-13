По его словам, отечественными разработками интересуются страны, которые является дружественными для России.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Шадаева, отечественными разработками интересуются страны, которые является дружественными для России. Глава Минцифры отметил, что азиатский рынок очень конкурентный, а китайские производители достаточно давно продвигают свои технологии и решения. Он также заявил о необходимости предоставить льготный кредит, чтобы конкурировать на рынке Азии.

Ранее Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр.

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