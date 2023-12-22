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Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карт

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По словам Шадаева, основная регуляторика поменяется в части оборота сим-карт.

Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карт. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на конференции "Телеком Будущего 2024".

По его словам, основная регуляторика поменяется в части оборота сим-карт. Шадаев подчеркнул, что по предложенному закону иностранные граждане будут обязаны при заключении договоров с мобильными операторами регистрироваться в Единой биометрической системе. Также глава Минцифры отметил, что в ведомстве предложили информировать пользователей "Госуслуг" о всех заключенных на их имя договорах с операторами.

Ранее Шадаев заявил, что портал госуслуг скоро могут заменить умные колонки.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: биометрия, иностранцы, максут шадаев, минцифры россии, сим-карта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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