По его словам, обсуждение проект пройдет в ближайшее время на стратегической сессии правительства.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных". Об этом он заявил на пленарном заседании форума Finopolis.

По его словам, обсуждение проекта и рассмотрение его содержания пройдет в ближайшее время на стратегической сессии правительства. Также Шадаев отметил, что с 2025 года должен состояться перезапуск нацпроекта "Цифровая экономика", который получит новое название. Кроме того, планируется обсудить основные мероприятия, финансирование и регуляторные механизмы.

Ранее Шадаев сообщил, что в России планируется создать государственную фабрику больших данных.

Видео: ВКонтакте / FINOPOLIS