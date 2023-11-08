  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:16
59
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных"

0 0

По его словам, обсуждение проект пройдет в ближайшее время на стратегической сессии правительства.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных". Об этом он заявил на пленарном заседании форума Finopolis.

По его словам, обсуждение проекта и рассмотрение его содержания пройдет в ближайшее время на стратегической сессии правительства. Также Шадаев отметил, что с 2025 года должен состояться перезапуск нацпроекта "Цифровая экономика", который получит новое название. Кроме того, планируется обсудить основные мероприятия, финансирование и регуляторные механизмы.

Ранее Шадаев сообщил, что в России планируется создать государственную фабрику больших данных.

Видео: ВКонтакте / FINOPOLIS

Теги: максут шадаев, минцифры россии, нацпроект
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии