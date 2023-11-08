В России планируется создать государственную фабрику больших данных

Максут Шадаев рассказал о сборе данных у бизнеса.

В стране планирует создать государственную фабрику больших данных на базе технологий искусственного интеллекта. Соответствующее заявление участникам пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 сделал российский министр по цифровому развитию Максут Шадаев. Чиновник пояснил коллегам, что речь идет о площадке, на которой будет происходить накопление, формирование датасетов, которые уже есть у властей и тех сведений, которые государство будет при определенных условиях собирать у местного бизнеса.

В этом смысле это тоже будет большая регуляторная поправка. И в этом государственном Data Lake будут формироваться Data Set и будут предоставляться разработчикам технологий, чтобы они могли тренировать свои нейросети для дальнейшего предоставления сервисов на конкурентной основе. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время главный фокус государства направлен на переход от стратегии к практическому внедрению, а акцент делается именно на данных. Максут Шадаев полагает, что такая работа должна вылиться в конкретные предложения от ведомства и экспертов.

Шадаев анонсировал появление в ближайшее время рекомендаций по внедрению ИИ в ведомствах.

Фото и видео: Вконтакте / FINOPOLIS