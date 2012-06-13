Шадаев анонсировал появление в ближайшее время рекомендаций по внедрению ИИ в ведомствах

В Минцифры рассказали о развитии искусственного интеллекта в стране.

Рекомендации министерства по цифровому развитию по внедрению решений с использованием искусственного интеллекта в российских ведомствах и государственных компаниях появятся в ближайшее время. Соответствующее заявление в интервью с журналистами телеканала "Россия-24" сделал министр по цифровому развитию Максут Шадаев. Чиновник заметил, что страна обладает программой цифровой трансформации и стратегией.

Отдельно будет прописан весь блок мероприятий, показатели, связанные с увеличением объема использования решений с искусственным интеллектом. Рекомендации появятся уже в ближайшее время для того, чтобы с 2024 года уже они были имплементированы. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Эксперт уточнил, что налоговые льготы были предусмотрены для всех компаний, которые готовы внедрять отечественные технологические решения с искусственным интеллектом. Расходы эти предприятия могут списывать с коэффициентом полтора. Такое решение позволит бизнесу уменьшить базу налога на прибыль, а любые заказчики получат возможность взять российское решение с ИИ.

Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

