Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр

В Минифры хочет выйти на рынок Китая.

Производство компьютерных игр на территории России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на китайский рынок. Соответствующее заявление в интервью с журналистами телеканала "Россия-24" сделал министр по цифровому развитию Максут Шадаев. Чиновник заметил, что выход на внешний рынок позволит стране компенсировать спрос аудитории, которого лишилась на западноф арене. При этом власти из Пекина "сложно пускают" на собственный рынок, но дискуссии по теме с международными партнерами ведутся.

В целом я считаю, что у нас есть очень хороший потенциал дальше по компьютерным играм. И мы сейчас делаем ставку на такое ... продвижение на китайский рынок, где аудитория пользователей, понятно, большая и в целом к нам хорошее конструктивное отношение, к нашим разработкам. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Максут Шадаев добавил, что отечественные компьютерные игры очень конкурентоспособны, так как ранее пользовались интересом у стран коллективного Запада.

Врачи и учителя в 2024 году получат партию планшетов с российской ОС.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live