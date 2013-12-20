Врачи и учителя в 2024 году получат партию планшетов с российской ОС

Максут шадаев рассказал о работе над тиражированием программы.

Российские врачи и учителя в 2024 году получат первый миллион планшетов, работающих на базе российской операционной системы. Соответствующее заявление в интервью с журналистами телеканала "Россия-24" сделал министр по цифровому развитию Максут Шадаев. Чиновник заметил, что дальше проект будет тиражироваться. В текущий момент власти обсуждают источники финансирования программы, а также осматривают существующие пилотные образцы гаджетов.

Заказ на то, чтобы всем учителям и врачам дать такие планшеты, защищенные, на базе российской мобильной операционной системы, это как раз тот объем критический, который позволит такому производству СКЛ состояться. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Минцифры до конца года намерено подключить более 2,5 тыс. базовых станций в новых регионах.

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