Минцифры до конца года намерено подключить более 2,5 тыс. базовых станций в новых регионах

Максут Шадаев привел статистику по обеспечению граждан быстрым мобильным интернетом.

Более 2,5 тысяч базовых станций связи планируется установить в новых регионах страны (Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Луганской областей) до конца 2023 года. Соответствующее заявление рамках выступления на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации в новых регионах сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев. Чиновник подчеркнул, что по состоянию на 4 сентября специалистами было развернуто на территории более 1,8 тысяч базовых станций. Запланировано, что до 1 марта 2024 года властями будет установлено свыше 2,7 тыс. базовых станций.

До конца этого года должны сделать 2 тыс. 558 базовых станций. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

В Минцифры сообщили, что аккаунты на "Госуслугах" есть у 680 тыс. граждан новых регионов.

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия