Максут Шадаев рассказали об интернет-статистике в Запорожье, Херсонщине, ДНР и ЛНР.

В российском министерстве по цифровизации сообщили, что аккаунты на едином портале "государственных услуг есть у 680 тысяч граждан новых территорий из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Луганской областей. Этот показатель составляет 20 процентов от выданных паспортов гражданам РФ, проживающих на указанной выше земле. Соответствующее заявление рамках выступления на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации в новых регионах сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев. Чиновник выступил на мероприятии, организованного политической партией "Единая Россия".

На текущий момент у нас подтвержденные учетные записи на портале "Госуслуг" имеют 688 тыс. граждан, проживающих в новых регионах. Максут Шадаев, глава Минцифры

цЭксперт подчеркнул, что более 500 тысяч услуг через портал было оказано этим гражданам..

Для петербуржцев запустили соседские чаты в приложении "Госуслуги. Дом".

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия