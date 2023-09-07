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В Минцифры сообщили, что аккаунты на "Госуслугах" есть у 680 тыс. граждан новых регионов

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Максут Шадаев рассказали об интернет-статистике в Запорожье, Херсонщине, ДНР и ЛНР.

В российском министерстве по цифровизации сообщили, что аккаунты на едином портале "государственных услуг есть у 680 тысяч граждан новых территорий из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Луганской областей. Этот показатель составляет 20 процентов от выданных паспортов гражданам РФ, проживающих на указанной выше земле. Соответствующее заявление рамках выступления на  совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации в новых регионах сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев. Чиновник выступил на мероприятии, организованного политической партией "Единая Россия".

На текущий момент у нас подтвержденные учетные записи на портале "Госуслуг" имеют 688 тыс. граждан, проживающих в новых регионах.

Максут Шадаев, глава Минцифры

цЭксперт подчеркнул, что более 500 тысяч услуг через портал было оказано этим гражданам.. 

Для петербуржцев запустили соседские чаты в приложении "Госуслуги. Дом".

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия

Теги: госуслуги, максут шадаев, минцифры, новые регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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