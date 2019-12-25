Для петербуржцев запустили соседские чаты в приложении "Госуслуги. Дом"

Проект был запущен совместно Минстроем и Минцифры.

Для жителей Петербурга запустили соседские чаты в приложении "Госуслуги. Дом". Об этом сообщает "МК в Питере".

Проект был запущен совместно Минстроем и Минцифры. С помощью чатов можно будет решать все коммунальные ресурсы. Они работают на платформе "VK Мессенджер". Для доступа к чатам необходимо скачать приложение "Госуслуги.Дом" и пройти авторизацию, после которой отобразится зарегистрированная на пользователя недвижимость.

Также сообщается, что сервис в тестовом режиме запустили в Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях.

Ранее мы сообщали, что рост коммунальных платежей почти на 5% ждет петербуржцев летом 2024 года.

Фото: Piter.tv