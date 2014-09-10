Съезд с ЗСД на Автомобильную улицу перекроют в ночь на 28 октября

В ночь с 27 на 28 октября на Западном скоростном диаметре съезд на Автомобильную улицу будет закрыт, сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы", которая является оператором платной трассы.
Движение полностью перекроют с 01:00 до 05:00 28 октября. Специалисты будут проводить работ по обслуживанию сетей водоотведения. Речь идет о съезде при движении от КАД Юг на съезде с ЗСД на Автомобильную улицу.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов следования и пользоваться соседними съездами или улично-дорожной сетью города.
Фото: Piter.tv
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