Съезд с ЗСД на Автомобильную улицу перекроют в ночь на 28 октября

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

В ночь с 27 на 28 октября на Западном скоростном диаметре съезд на Автомобильную улицу будет закрыт, сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы", которая является оператором платной трассы.

Движение полностью перекроют с 01:00 до 05:00 28 октября. Специалисты будут проводить работ по обслуживанию сетей водоотведения. Речь идет о съезде при движении от КАД Юг на съезде с ЗСД на Автомобильную улицу.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов следования и пользоваться соседними съездами или улично-дорожной сетью города.

Фото: Piter.tv