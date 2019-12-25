Северо-Западный банк Сбербанка за день выдал более 500 кредитов под 2%

Такие итоги подвели в первый день действия программы господдержки. Первым клиентом, получившим средства для выплаты зарплаты сотрудникам, стала компания из Вологодской области.

Сбербанк в Северо-Западном Федеральном округе за один день заключил 500 кредитных договоров под 2% годовых с предпринимателями более чем на 700 млн рублей. А всего на территории СЗФО банк одобрил более 1300 заявок.

Меры поддержки, которые реализуются в рамках Постановления Правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года позволят предпринимателям сохранить бизнес и штат сотрудников. При этом, как рассказали в Сбербанке, подать заявку на получение займа могут не только действующие клиенты, но и те, кто ранее не обслуживался в Сбербанке.