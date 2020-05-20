Северный модерн в центре Выборга - дом фирмы «Хякли, Лаллука и Ко»

Piter.TV попробует понять северный модерн на примере здания, стиль которого впитал все архитектурные традиции скандинавских стран.

Преобладающая архитектура в Выборге — "северный модерн" или "финский национальный романтизм". Здесь находятся одни из лучших его образцов. Начать знакомство с этим архитектурным стилем можно сразу же, выйдя с выборгского вокзала.

В этом выпуске мы рассмотрим одно из ответвлений модерна - финский национальный романтизм, так как во многом именно он повлиял на архитектуру Выборга рубежа XIX-XX веков.

Здание на Вокзальной 7 мрачное, довольно строгое, оно резко выделяется на фоне остальных построек. Его внешний облик очень характерен для финского национального романтизма, суть которого в отсутствии избыточной декоративности, графичности фасада и декора.

Нам удалось побывать внутри этого дома, посмотреть на внутреннее убранство комнаты самого хозяина дома и узнать уникальную историю сохранившейся статуи.

Это солидное сооружение построено губернским архитектором Алланом Шульманом в 1906 году для нужд фирмы "Хякли, Лаллукка и Ко", которая занималась поставкой кофе, чая, табака, специй и других колониальных товаров.

Создается ощущение, будто все здание возведено из сплошного гранита. Фасад выглядит плоским, поверхность стен размечена камнем с грубо отесанной выпуклой лицевой поверхностью.

Когда Юхо Лаллука заказывал это здание, он задумывал облицевать его гранитной плиткой. А вот камушки разной длины и разной ширины. Камни, разные по размеру, они стоят дешевле. И, хотя Лаллука был человеком широкой души, и он говорил всегда: "я плачу", но деньги он все равно считать любил. Алла Матвиенко, экскурсовод.

Стремление подчеркнуть "северный" характер архитектуры ощущается и через декоративное убранство здания, которое до сих пор очень богато и уникально. Наличники окон первого этажа и балконы украшены барельефами домашних животных, обитателей леса, героев эпоса "Калевала". Здесь есть даже театральная сцена с двумя арлекинами, которые стреляют друг в друга.

Автором орнаментов был скульптор Эмиль Халонен. Как утверждает эксперт, точных свидетельств того, чему посвящены фасадные орнаменты, нет.

Конечно, наверное, у мастера были какие-то идеи, только он с нами не поделился. Он позволил каждому из нас придумать свою историю, связанную с этими калевальскими орнаментами. - говорит Матвиенко.

Часто при упоминании знатных людей мы произносим фразу "доходный дом". Такие дома помогали хозяину получить солидный заработок. Их сдавали в аренду – кто-то снимал квартиру, кто-то - целый этаж. И стоимость аренды была примерно равна нынешнему бизнес-классу.

Помещения на верхних уровнях дома Лаллуки сдавались состоятельным людям. Хозяин со своей семьей проживал на втором этаже.

Юхо и Мария были не были коренными выборжанами. Они жили под Кякесалми, то, что мы сейчас называем Приозерском. В 1890 году переехали в Выборг, где и занялись коммерцией.

Юхо Лаллука был меценатом и уважаемым гражданином города. По его мнению, человек искусства не сможет полноценно творить, если будет вынужден постоянно думать о своих житейских проблемах.

Когда в 1913 году Юхо Лаллука умер, Мария осталась одна, взяла в свои руки дела фирмы. Именно в этот период Мария решила, что она пожертвует деньги на строительство библиотеки Алвара Аалто. И, собственно, мы обязаны им тем, что сегодня у нас в городе есть такая чудная, совершенно прекрасная библиотека. Алла Матвиенко, экскурсовод.

Когда-то эту квартиру приобрело общество выборгских предпринимателей Памаус, председателем которого был Юхо Лаллука. Это общество и по сей день существует в Финляндии. В этой квартире члены общества проводят свои собрания. Для них это небольшой уголок, полностью посвященный Юхо Лаллуке.

Здание является не только образцом архитектуры северного модерна, но и отличным примером реставрации памятников архитектуры Выборга. Его нынешний облик сформировался уже после двух реконструкций, последняя из которых завершилась в 2006. Глава местного ТСЖ – Анатолий Белоконь хорошо знает каким дом был раньше и рассказал нам об этом более подробно.

Здание было сильно разрушено. Потом было восстановлено в советские, послевоенные годы. В этом здании находилось многоквартирное общежитие судостроительного завода. После реконструкции в 2007 году было достроено еще 2 подъезда и в настоящее время в доме располагается 72 квартиры, также 12 нежилых помещений. Это в основном первый этаж. Анатолий Белоконь, глава ТСЖ.

Ворота, ведущие во внутренний двор, сохранились, но их больше не украшают сидящие на столбах статуи. На сегодняшний день сохранилась только одна из них – статуя карельской женщины.

При чем, она стояла, закопанная в землю в забетонированном основании. Когда началась реконструкция парка Монрепо, нам ее вернули. - Вспоминает Анатолий Белоконь.

Председатель ТСЖ отмечает, что помимо статуи женщины сохранилась и каменная входная группа второго подъезда.

Эти фигуры и весь орнамент на доме – работа финского художника Эмиля Халонена. Он спланировал все статуи парными. Эксперты предполагают, что образы этих фигур в какой-то мере олицетворяют характеры самих хозяев дома.

На противоположной стороне стояла женщина, напротив нее был мужчина. Вот такой, который держал в руке плуг деревянный. Он был карельский крестьянин, а она – карельская женщина. А Лаллука был такой матерый карельский мужчина. Говорят, когда Юхо Лаллука возвращался домой в подпитии и видел сгорбленную женщину на воротах, он говорил: а вот это моя жена меня ожидает. - Описывает экскурсовод.

Выборг нельзя представить без архитектуры северного модерна. А северный модерн Выборга сложно представить без дома Лаллуки.

Его история, как воспоминания о его хозяевах, плотно вписаны в культурный ландшафт города, а загадочные орнаменты и скульптуры еще будут порождать легенды и догадки.

