Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 10 млн кв. м общей площади недвижимости

Юбилейным проектом стал ЖК бизнес-класса Svetlana Park на проспекте Энгельса.

В четверг, 20 января, в пресс-службе холдинга Setl Group сообщили, что компания ввела в эксплуатацию уже 10 млн "квадратов" недвижимости. Юбиленым проектом стал жилой комплекс бизнес-класса Svetlana Park, первую очередь которого сдали в январе.

За прошлый год в Петербурге было сдано 33 жилых дома в разных районах. Холдинг также занимается строительством в Калининграде, где в 2021 году ввел в эксплуатацию ЖК "Стерео-2" и 3 дома в ЖК "Олимпия". Общая площадь объектов, по которым начато строительство в прошлом году, составляет 1 325,2 тыс. "квадратов".

По итогам года адресная программа холдинга – объекты в стадии строительства и проектирования – составила 12,24 млн кв. м, что на 73% превышает показатель конца 2020 года.

Фото: пресс-служба Setl Group