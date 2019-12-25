Сеть коворкингов "Практик" планирует инвестировать до $5 млн в 1-й объект за рубежом

Это Минск. Следующим пунктом работы за границей может стать столица Польши.

Петербургская сеть коворкингов "Практик" планирует инвестировать до $5 млн. в свой первый объект за пределами России, сообщил Piter.tv управляющий партнер сети Владимир Дорофеев. По его словам, это столица Белоруссии – Минск.

"Проект находится в очень глубокой проработке", - отметил Владимир Дорофеев.

Объект может начать работу в феврале 2021 года. Предполагается, что площадь коворкинга в Минске будет около 3,5 тысяч кв метров. Причем - с возможностью увеличения до 8 тысяч.

"Практик" планирует, что здесь разместятся ведущие IT-компании Беларуси. На базе данного объекта может быть создан акселератов стартапов.

По словам Владимира Дорофеева, партнером по проекту в соседней стране выступает архитектурное бюро AMGArchitects, которому хорошо известны особенности рынка этого государства.

Затем, после Белоруссии, "Практик" может создать коворкинг еще в одной стране - в Польше. Проект в Варшаве уже обсуждается с инвесторами.

Мнение экспертов

Как полагают эксперты, рынок столицы Белоруссии имеет значительный вакуум по качественным площадям (речь идет о формате гибких офисных пространств). Они отмечают, что в Минске имеется лишь один крупный игрок (площадь – 3 тысячи квадратных метров). И всю эту площадь занимает в основном одна компаниа.

И еще одно обстоятельство. Нынешний год – особенный. Это год коронавируса. Пока для него пока характерна так называемая "удаленка".

Впрочем, сеть "Практик" приняла во внимание сей специфический фактор. На сайте компании отмечается: в коворкингах осуществляется ряд клининговых мероприятий. Они представляют собой дополнительную профилактическую меру.

Коворкинги сети находятся в Северной столице, Москве и в Великих Луках.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Сосновом Бору строят новый сквер.

Фото: vk.com/praktik.work