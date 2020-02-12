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Серийного маньяка с ножом задержали в Хабаровске

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Неадекватный мужчина ранил ножом не менее двух женщин на улицах Хабаровска.

В Хабаровске поймали серийного маньяка с ножом, которого в городе окрестили "маньяк из Южного".

5 и 8 февраля в Южном микрорайоне Хабаровска мужчина напал на женщин и ранил их ножом. Был составлен фоторобот преступника, и сотрудниками МВД удалось найти подозреваемого в нападениях. В полиции мужчина признался в 4 нападениях. По его словам он напал на 3х женщин и 1 мужчину.

"Маньяк" сообщил, что его обидела женщина, и он решил мстить всем женщинам. Отмечается, что мужчина занимался рукопашным боем и всегда носил с собой нож.

Видео: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю, ВК, Типичный Хабаровск

Теги: новости россии, новости хабаровска, серийный маньяк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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