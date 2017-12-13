Серийный грабитель банкоматов из Петербурга задержан спустя два года розыска

Петербуржец, который грабил банкоматы, задержан в Ставропольском крае.

В Ставропольском крае сотрудники уголовного розыска задержали жителя Петербурга Камо Восканян, который сбежал накануне приговора за серийный разгром банкоматов. Теперь обвиняемый возвращается в Северную столицу под стражей.

Восканян был задержан в Пятигорске спустя два года федерального розыска. Напомним, что злоумышленник покинул свою квартиру в Приморском районе Петербурга в ночь на 15 марта 2016 года. Побег был совершен за несколько часов до судебного процесса. Мужчина обвиняется в ряде краж из банкоматов с помощью скиммеров – устройств, которые способны считывать информацию с пластиковых карт. За преступником стоят 58 эпизодов, а общая сумма "заработанного" почти 8 млн рублей.

Восканян содержался под домашним арестом, он заключил сделку со следствием и надеялся на лояльный приговор. Однако его помощник Евгений Михайлов перед приговором Восканяну получил четыре года колонии. Тогда все надежды Восконяна рухнули и он решил покинуть Петербург, избавившись от электронного браслета.

В настоящее время дело Восканяна выделено в отдельное производство.