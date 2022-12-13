Премьера второго сезона сериала "Территория" состоится в кинотеатре "Аврора"

Показ проходит в рамках проекта КиноКлуб от портала "Киноафиша".

Те, кто смотрел сериал "Территория" или предпочитает фолк-хоррор, смогут увидеть первый эпизод следующего сезона. Премьера в "Авроре" пройдет раньше, чем официальный показ в онлайн-кинотеатре "PREMIER" (при поддержке "Нашего радио").

По словам команды создателей "Территории", второй сезон откроет больше "пограничных миров, пограничных людей и пограничного времени", а центральные персонажи встретятся один на один со смертью и колдунами и узнают, насколько тяжело путешествовать между мирами мертвых и живых.

Некоторые актеры вернулись в съемочный процесс: Алексей Розин, Клавдия Коршунова, Ела Санько и другие. Алексей Серебряков и Ирина Ермолаева присоединились к созданию сериала.

17-е января, 19:30, кинотеатр "Аврора" (Невский проспект, 60). Бесплатные билеты на показ доступны по ссылке: https://spb.kinoafisha.info/club

