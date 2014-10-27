Сериал "Ольга" 2 сезон 13 серия: Ольга решилась вернуть Гришу

Piter.TV расскажет что задумала Ольга в 13 серии и как решит проблему бесплодия Ленка.

В 13 серии сериала "Ольга" Ленка начнет упрашивать сестру встретится с бабушкой Гриши, чтобы поговорить с ней еще раз в более спокойной обстановке. Решение Гриши заметно сказалось не только на Ольге, но и на всей семье в целом. Привыкнув решать все проблемы в одиночку главная героиня не задумывалась, что Гриша действительно хотел помогать ей, к тому же у него получалось.

У Андрея с Аней начинаются финансовые проблемы. Ребенок в семье оказался дорогим удовольствием. Поэтому Аня стимулирует и направляет мужа к активному заработку. Тем временем Андрей быстро находит золотую жилу. Главное, чтобы она снова не вышла боком.

Лена не готова смириться с бесплодностью и ищет различные способы решения проблемы. Напомним, что врач прогнозировал ей, что в течение 2-3 месяцев Ленка сможет успеть зачать малыша. Не теряя времени отчаянная сестра Ольши начинает активно искать идеального донора для будущего ребенка.

Ольга надеется, что бабушка Гриши даст согласие на возвращение Гриши, потому что наконец понимает, что он необходим семье.

Напомним, в прошлой серии был день сюрпризов. Усач всячески пытался добиться Ольгиного расположения. Андрюха хотел растопить Аню и устроить ей романтику. Лена поняла, что высок шанс так и не познать радость материнства, но никак не желает смириться с таким раскладом. А Юргену надоело жить в подсобке ЖЭУ и он стремится вернуться в семью.

Видео, фото: Instagram troyanovayana