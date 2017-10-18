Сериал "Физрук" 4 сезон 9 серия: Фоме грозит смертельная опасность

Piter.tv расскажет куда делся Фома и кто организует его поиски.

В новой серии "Физурка" Горыжников решит чужими руками избавиться от Фомы. Софья обнаруживает, что Фома пропал и бьет тревогу. Она пытается организовать поиски бывшего бандита, не подозревая в чем на самом деле вся соль. На это уходит большое количество времени и Фоме реально грозит смертельная опасность. Он всеми способами старается выбраться, но его попытки только усугубляют ситуацию.

К этому времени Софья понимает, что за похищением стоит Горыжников. Она борется за справедливость и пытается вывести на чистую воду, но тот, конечно, всё отрицает. Однако намекает, что мог бы посодействовать в поисках, если художественный руководитель театра напишет заявление на увольнение по собственному желанию.

Напомним, что в прошлой серии пытаясь справиться с депрессией, Эрнест отправился в долгий запой. Саня и Виталя обзавелись заданием от Фомы максимально осложнить жизнь Горыжникову. Этот вопрос они решили радикально: крадут самое ценное, что есть у заместителя мэра. Участвуя в этой "операции", Виталя разрушил и без того хрупкие отношения с Ариной.

Фото и видео: "ВК" - "Физрук"