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Сериал "Физрук" 4 сезон 8 серия: Эрнест в запое, а отношения Витали и Арины рушатся

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Piter.tv расскажет чего ожидать зрителям от 8 серии "Физрука".

В премьерной серии зрители увидят как тяжело дается пережить Эрнесту ситуацию с театром. Пытаясь справиться с депрессией, он уходит в запой. Фома и Софья с удвоенной силой пытаются вытащить его из этой "синей ямы", но это оказалось не так просто.

Новоиспеченые братаны Саня и Виталя получают задание максимально осложнить жизнь Горыжникову. И решают вопрос радикально: они крадут самое ценное, что есть у заместителя мэра. Конечно, вопрос с Горыжниковым можно считать разрешенным, но вырисовывется новая проблема. Участвуя в этой "операции", Виталя разрушает хрупкие отношения с Ариной. 

 

 Напомним, в прошлой серии пытаясь выяснить планы Горыжникова, Фома вербовал его секретаршу, не заботясь о том, чем та рискует. Софья выступила против использования невинных. Эрнест был вынужден показать премьеру своего спектакля намного раньше положенного срока и совершенно неподходящему зрителю. 

 

Фото, видео: "ВК" - "Физрук"

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Категории: Лента новостей

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