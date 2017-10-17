Сериал "Физрук" 4 сезон 8 серия: Эрнест в запое, а отношения Витали и Арины рушатся

Piter.tv расскажет чего ожидать зрителям от 8 серии "Физрука".

В премьерной серии зрители увидят как тяжело дается пережить Эрнесту ситуацию с театром. Пытаясь справиться с депрессией, он уходит в запой. Фома и Софья с удвоенной силой пытаются вытащить его из этой "синей ямы", но это оказалось не так просто.

Новоиспеченые братаны Саня и Виталя получают задание максимально осложнить жизнь Горыжникову. И решают вопрос радикально: они крадут самое ценное, что есть у заместителя мэра. Конечно, вопрос с Горыжниковым можно считать разрешенным, но вырисовывется новая проблема. Участвуя в этой "операции", Виталя разрушает хрупкие отношения с Ариной.

Напомним, в прошлой серии пытаясь выяснить планы Горыжникова, Фома вербовал его секретаршу, не заботясь о том, чем та рискует. Софья выступила против использования невинных. Эрнест был вынужден показать премьеру своего спектакля намного раньше положенного срока и совершенно неподходящему зрителю.

Фото, видео: "ВК" - "Физрук"