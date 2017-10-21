Сериал "Физрук" 4 сезон 10 серия: Фома остается один на один с проблемой театра

Piter.tv расскажет до чего додумался Фома и какие действия он предпримет для спасения театра.

В новой 10 серии "Физрука" Фоме покажется, что он понял и уже знает, как победить Горыжникова. С помощью своего нового союзника он попытается устроить забастовку на местной птицефабрике. И, хотя зёрна падают на благодатную почву, оказывается, что идти до конца в борьбе с руководством города готовы далеко не все.

В это время Эрнест предпримет попытки помирить Арину с её матерью, которая является примой театра. Однако когда речь зашла о главной роли, все семейные узы забылись и отошли на второй план.

Напомним, что в прошлой серии Горыжников решил чужими руками избавиться от Фомы. Софья заметила, что Фома исчез и не на шутку разволновалась. В это время Фоме грозила смертельная опасность, и его попытки выбраться только ухудшили ситуацию. Софья поняла, что за похищением стоит Горыжников. Тот, конечно, всё отрицал, но намекал, что мог бы посодействовать в поисках, если художественный руководитель театра напишет заявление по собственному.

Фото, видео: "Вконтакте" - "Физрук"