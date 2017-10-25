Сериал "Физрук" 4 сезон 12 серия: Горыжников хочет напоить Фому мухоморовой настойкой

Piter.tv расскажет куда отправится Фома и как обстоят дела у Витали с Ариной.

В премьерной 12 серии "Физрука" Горыжников приглашает Фому в свой загородный, охотничий домик, чтобы в тихой, спокойной обстановке найти пути выхода из кризиса.

Софья и Эрнест предполагают, что это может быть ловушкой для Фомы. Сам бывший бандит в этом даже не сомневается, но смело едет на приглашение Горыжникова. Он убежден, что выйдет из западни победителем, впрочем, как и всегда.

Виталя приглашает Арину на свидание. Однако её заставляет задержаться весьма пикантная причина.

Напомним, что в прошлой серии Фома вместе с отцом решают использовать площадку театра в борьбе с Горыжниковым. Они устраивают для горожан альтернативный День Города. Противостояние администрации и театра переходит в публичное поле. Фома и Горыжников решают прилюдно выяснить, кто сильней. Отметим, что все гости мероприятия поддержали Фому и он остался в выигрыше.

Фото, видео: "ВК" - "Физрук"