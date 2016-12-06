Сериал "Физрук" 4 сезон 11 серия: Фома и Горыжников устроили публичный поединок

Piter.tv расскажет как Фома и Горыжников решат выяснить, кто сильнее.

В 11 серии мы уже знаем, что приближается День города. Фома вместе с отцом решают использовать площадку театра в борьбе с Горыжниковым. Они устраивают для горожан альтернативный День Города.

Противостояние администрации и театра переходит в публичное поле. Фома и Горыжников решают прилюдно выяснить, кто сильней. Поможет им в этом старое, доброе соревнование - перетягивание каната.

Тем временем у молодёжи свои проблемы - Саня уходит из дома, чтобы Виталя и Арина могли развивать отношения.

Напомним, в прошлой серии Фоме понял и уже определил, как победить Горыжникова. С помощью своего нового союзника он попытался устроить забастовку на местной птицефабрике. И, хотя зёрна падают на благодатную почву, оказалось, что идти до конца в борьбе с руководством города готовы далеко не все.

В это время Эрнест пытался своими силами помирить Арину с её матерью, которая является примой театра. Однако когда речь зашла о главной роли, все семейные узы забылись и отошли на второй план.

Фото, видео: "ВК" - "Физрук"