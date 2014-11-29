Сериал "Физрук" 4 сезон 7 серия: Фома вербует секретаршу

Piter.tv расскажет о новой серии "Физрука". которую покажут 17 октября. Что в ходит в планы Фомы можно узнать уже сейчас.

Премьерная серия сериала "Физурк" выйдет в эфир уже 17 октября, во вторник. В ней зрители увидят, как Фома, пытаясь выяснить планы Горыжникова, вербует его секретаршу. При этом он совершенно не задумывается о том, чем та рискует.

Тем временем Софья отставивает свою точку зрения - она против использования невинных, но Фома уверен в своих дейсьвтях, ведь на войне все средства хороши.

Эрнест вынужден показать премьеру своего спектакля намного раньше назначенного срока и совершенно неподходящему зрителю. Насколько заденет художника такое отношение к его творчеству? Выдержит ли ранимое сердце всю сложившуюся ситуацию? Подробнее обо всем можно будет узнать уже завтра вечером, на телеканале ТНТ.

Напомним, что в прошлой серии Фома, воспользовавшись советом Софьи, заключил мир с Горыжниковым. Далее он параллельно взявшись помочь мальчику из детского театрального кружка разобраться с хулиганами, неожиданно понимает правду про Горыжникова и его предложение о мире. В это же время Саня, переживая за ранимую душу брата, попросила Арину не общаться с Виталиком. Конфликт Сани и Арины привел к непредсказуемым последствиям.

Фото, видео: "ВК" - "Физрук"